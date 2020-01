Scuola, caos mense nel Municipio VIII. Bordoni: "Con i 5 Stelle il digiuno è servito" - Terzo Binario News

“Con i 5 stelle al Governo il digiuno è servito: Niente da mangiare per i bambini del VIII Municipio in cui oltre 1000 di loro hanno rinunciato ad avere un pasto caldo” dichiara in una nota il consigliere capitolino, Davide Bordoni.

“Una falsa partenza per il Comune e un rientro dalle vacanze come da calendario scolastico ma che ha colto di sorpresa il nuovo servizio di ristorazione scolastica di Roma Capitale non ancora a pieno regime”.

“Gli uffici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale si affrettano a comunicare in una nota di aver avviato delle indagini per capire cosa non ha funzionato, impuntando il disservizio solo al VIII Municipio – ha insistito – ma non ci sono scuse quando a rimetterci sono i bambini. Il servizio deve essere garantito e non posso esserci inefficienze di questo tipo”.

Il Campidoglio, in una nota, riferisce: “Gli uffici competenti del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale hanno avviato indagini relativamente allo svolgimento nella giornata odierna del servizio di ristorazione educativa e scolastica. Dai primi accertamenti il servizio è risultato essersi svolto regolarmente su tutto il territorio, ad eccezione di alcuni casi segnalati nel Municipio VIII sui quali sono in corso i dovuti approfondimenti”.