Scuola, al "Di Vittorio" di Ladispoli in visita le docenti della Sassonia • Terzo Binario News

Come programmato in esito all’incontro di ieri nella Sede del Goethe Institut in via Savoia a Roma, alcune docenti della Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft di Schneeberg/Schwarzenberg si sono recate oggi

in visita all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli. Un incontro che ha consentito di definire meglio i dettagli dello scambio culturale fra le due scuole.

“Accogliamo con gioia le nostre ospiti tedesche e siamo felici di dare il via, con

questa splendida giornata di benvenuto, ad un nuovo possibile percorso di internazionalizzazione che favorirà la crescita e la formazione culturale degli studenti. – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – Crediamo fortemente nell’efficacia di percorsi di apprendimento che consentano un confronto concreto con altri Paesi e proseguiremo su questa strada, forti dei risultati già raggiunti”.

E stamattina la Responsabile del Settore Internazionalizzazione Prof.ssa Mariagrazia Passerini, accompagnata dalla Prof.ssa Giovanna Albanese (Referente PCTO) e dalla Prof.ssa Marianna D’Amico (Docente di Lingua Straniera

dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”), ha mostrato alla delegazione tedesca i Laboratori e i locali dell’Istituto, salutando le ospiti con una ricchissima colazione all’italiana e con un aperitivo preparato dagli allievi dell’Alberghiero

coordinati dal loro Docente Prof. Michele Comito. Ma è stato l’intero Staff delle due sedi dell’Istituto a ricevere con entusiasmo le docenti della Sassonia, a partire dal Vicepreside Prof. Sandro Pase, dalla Prima Collaboratrice della Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Capodacqua e da tutti i membri del Team di Presidenza: la Prof.ssa Rosa Torino, la Prof.ssa Elisa Strisciullo e il Prof. Alessio Orlandini.

“Un successo straordinario – ha commentato la Prof.ssa Mariagrazia Passerini, Responsabile del Settore Internazionalizzazione – che ha visto la collaborazione di tutti i Dipartimenti del nostro Istituto. Abbiamo avuto un confronto molto interessante con la Preside Caterina Martin e le colleghe Catharina Brauner e Christin Hofmann. Le nostre ospiti sono rimaste colpite dai Laboratori dell’Istituto Alberghiero e dalla sua organizzazione, anche perché

provengono da una Scuola con lo stesso indirizzo professionale”.

“Abbiamo avuto modo di conoscere il loro sistema scolastico, ma anche i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. – hanno aggiunto la Prof.ssa Giovanna Albanese e la

Prof.ssa Marianna D’Amico – Questo primo incontro ci ha consentito di individuare diverse possibilità e modalità di cooperazione che potremo definire ancor meglio in occasione della prossima visita in Italia della Delegazione tedesca.

Ringraziamo tutti gli allievi e i colleghi che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa, a partire dall’impeccabile servizio di Accoglienza coordinato dalla Prof.ssa Carmen Piccolo e dall’Assistente Tecnica Tiziana Feliciano.

Continueremo a tenere aggiornate le famiglie e gli allievi sulle fasi successive di questo nuovo ed entusiasmante percorso di formazione”.