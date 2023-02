Scuola, al Comprensivo "Don Milani" di Civitavecchia prima "Settimana del confronto" • Terzo Binario News

L’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani organizza la prima edizione della “settimana del confronto” che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e coinvolgerà la scuola secondaria di primo grado (plessi Calamatta e Borlone).

“Durante questa settimana – spiega la dirigente Laura Superchi – gli alunni saranno impegnati in attività didattiche ed extra-didattiche/alternative, che andranno ad integrare la normale routine scolastica. La finalità è quella di individuare strategie e metodologie alternative a quelle tradizionali, consentendo così agli alunni di vivere concretamente lo stare bene a scuola e di sviluppare e approfondire tematiche che risveglino il loro interesse”.

I ragazzi saranno stimolati al confronto attraverso il Debate, la Classe capovolta, l’apprendimento cooperativo, il tutoraggio tra pari, attività laboratoriali, attività legate allo sport, al cineforum, al gioco, al confronto su tematiche quali il bullismo e il cyberbullismo, o all’approfondimento di argomenti relativi a determinate materie o settori disciplinari, ma anche al recupero e al potenziamento.

Le classi terze avranno modo di confrontarsi con esponenti del mondo del lavoro (professionisti, operai/esperti di settori diversi), che fin da adesso si ringrazia per la disponibilità dimostrata verso la scuola e i ragazzi, per consentire un primo approccio conoscitivo alle quotidiane attività svolte dai lavoratori, al percorso di studi che li ha condotti a specializzarsi, alla motivazione che li ha spinti a svolgere quel determinato mestiere. Potranno chiedere, ascoltare, dialogare e avere l’opportunità di farsi un’idea utile per le scelte future.

Questo spazio aperto al confronto – conclude la dirigente Superchi – nasce da un’idea di scuola, condivisa con il gruppo dei docenti, che ha l’intento di promuovere un clima dinamico, positivo, che si propaghi poi nelle quotidiane attività didattiche e che consenta la partecipazione attiva degli alunni, intersecando vita e scuola per sviluppare non solo il sapere, ma anche il saper fare e il saper essere”.