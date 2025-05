Scuola, al comprensivo Don Milani di Civitavecchia oggi si chiude il progetto "Insieme per la legalità" • Terzo Binario News

L’ Istituto Comprensivo Don Milani di Civitavecchia, per il secondo anno, ha approvato e ha messo in atto il progetto “Insieme per la legalità”, grazie al quale è riuscito a predisporre un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. L’ obiettivo è stato quello di favorire la formazione di una coscienza morale e civile. Attraverso un percorso laboratoriale gli alunni hanno avuto modo di conoscere ed analizzare questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo, in particolare la lotta contro la violenza sulle donne legato a doppio filo con il contrasto al fenomeno mafioso.

Nello specifico, i nostri alunni hanno approfondito il ruolo della donna all’interno delle associazioni mafiose e in particolare alcune figure femminili impegnate nella lotta alla Mafia realizzando dei cartelloni che saranno esposti il giorno della manifestazione. Inoltre è stato affrontato il tema inerente al rispetto delle regole dell’ambiente, in contrasto con il concetto di ecomafia, anche attraverso la creazione di oggetti con materiali di riciclo che verranno esposti nei locali della scuola. A conclusione del progetto abbiamo organizzato la manifestazione “INSIEME PER LA LEGALITA” che si terrà oggi il 23 maggio dalle ore 17 alle ore 22.