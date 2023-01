Scuola a Tolfa, domani open day al plesso rinnovato di Santa Severa nord • Terzo Binario News

Domani, martedì 17 Gennaio dalle ore 14.30 alle 16.30 il plesso della scuola di Santa Severa Nord, frazione di Tolfa, che ospita le classi dell’infanzia e della primaria, sarà aperto per un open day.

Il plesso è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione che lo hanno reso ancora più all’avanguardia ed ecosostenibile. Le risorse strutturali sono caratterizzate da aule spaziose, palestra, biblioteca e nuovi supporti elettronici. Il sito è inoltre destinatario di importanti fondi PNRR che consentiranno in futuro la realizzazione di un locale mensa a servizio della scuola e di una struttura da destinarsi alla fascia 0-3 anni.

Ad illustrare le novità per l sede è la vice sindaca e assessora alla Pubblica istruzione del comune collinare, Laura Pennesi. “Il lavoro di ottimizzazione non ha riguardato soltanto la componente architettonica della scuola bensì anche la componente formativa, grazie alla direttrice scolastica Prof.ssa Laura Somma e alle insegnanti” dice.



“La valorizzazione dell’offerta formativa consentirà agli alunni maggiori opportunità di crescita, di acquisizione di nuove competenze e conoscenze – prosegue Pennesi -. Nella scuola sarà possibile partecipare a laboratori musicali, teatrali, di scrittura, di arte, dove gli alunni potranno svagarsi, imparare a lavorare in gruppo, a collaborare per raggiungere un risultato comune e a promuovere le competenze individuali. La scuola ha inoltre previsto l’attuazione di progetti per la valorizzazione del senso civico di ciascun alunno e per una maggiore conoscenza della natura, del proprio territorio e di quello limitrofo.

Concludo dicendo che la scuola di Santa Severa Nord è un’oasi felice dove ogni bambino ha la possibilità di crescere e, grazie alle nuove risorse di cui oggi la scuola dispone, si avrà l’opportunità di ampliare le esperienze con nuovi progetti”.