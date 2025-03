Scuola, a Civitavecchia studenti a confronto sui diritti umani • Terzo Binario News

I diritti non si toccano. Questa mattina, gli alunni delle classi terze medie dell’istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” di Civitavecchia, hanno svolto presso l’aula Pucci, una conferenza per parlare di diritti umani.

Durante il tragitto, in corteo hanno inneggiano alla tutela dei diritti umani e davanti al Pincio, hanno simulato un sit-in di protesta. All’interno dell’aula Pucci, il meeting è stato aperto dagli alunni del Liceo Galileo Galilei, che hanno affrontato un dibattito sulla difesa dei diritti, facendo anche riferimento al loro recente viaggio a New York presso la sede dell’ONU, come referenti del progetto Imun.

Tutti insieme, in varie lingue del mondo e accompagnati dalle musiche degli alunni della sezione musicale, hanno affrontato un interessante dibattito su un tema così importante. Tutti insieme per difendere il futuro.