La Commissione elettorale comunale è stata convocata, in pubblica adunanza presso la sede comunale, per le ore 10:30 del 20 gennaio, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

Per l’avviso https://www.comunediladispoli.it/-elezioni-regionali-il-20-gennaio-la-nomina-degli-scrutatori/notizia