Scritta fascista a Cerenova, l'Anpi: "Sdegno e condanna del gesto" - Terzo Binario News

“La sezione A.N.P.I. di Ladispoli-Cerveteri esprime il suo sdegno e condanna fermamente le scritte apparse sui muri di Cerenova inneggianti al fascismo e cariche della consueta violenza; al contrario, vogliamo ricordare che Cerveteri è una città antifascista che ha mostrato di saper difendere i simboli della pace e i valori della Costituzione da questi vili attacchi.

Già lo scorso anno, in gennaio, la comunità cittadina, di concerto con l’A.N.P.I. e l’amministrazione comunale, ha difeso la bandiera della pace esposta con orgoglio sulla facciata del palazzo comunale dagli attacchi di pochi balordi di Casapound, manifestando così lo spirito antifascista e pacifico di questa città.

Vogliamo però ricordarlo: noi agiamo sempre nel rispetto della Costituzione e della legge, loro no. L’A.N.P.I. sarà sempre vigile su tali questioni pronta a respingere, come ha sempre fatto, gli attacchi di chi non accetta di esser stato sconfitto dalla storia”.

La sezione A.N.P.I. di Ladispoli-Cerveteri