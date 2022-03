Screening oncologico, il 3 aprile a Fiumicino una giornata di controlli gratuiti - Terzo Binario News

Assessore Anselmi: “Lieti che l’Asl Rm3 riproponga la campagna”. Appuntamento in piazzale Borsellino dalle 9 alle 18



“Siamo lieti che il prossimo 3 aprile la Asl RM3 riproponga, sul nostro territorio,

la giornata dedicata allo screening oncologico per la prevenzione dei tumori al

seno, alla cervice uterina e al colon retto”. Lo dichiara l’assessora alle Pari

Opportunità, Anna Maria Anselmi.

“Oltre a sottolineare il progresso e gli enormi passi fatti dalla ricerca e dalla

scienza in materia di cura dei tumori, la prevenzione e le diagnosi precoci

restano elementi fondamentali per la cura e il trattamento degli stessi –

sottolinea Anselmi -, soprattutto in un periodo difficile come questo, dove il

sistema sanitario è stremato dalla pandemia e prenotare visite specialistiche o

mirate alla prevenzione risulta difficile”.

“Pertanto – prosegue -, invito le cittadine e i cittadini del territorio a recarsi

domenica 3 Aprile dalle 9 alle 18 senza prenotazione, presso Piazzale

Borsellino per sottoporsi ai test di screening gratuiti. Al vostro arrivo sarete

accolti da professionisti della ASL che sapranno rispondere alle vostre

domande”.

“Ricordo che possono accedere allo screening per la prevenzione del tumore

al seno tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni, per lo screening alla

cervice uterina tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni e per lo

screening al colon retto tutte le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i

74 anni – conclude -. Ricordo inoltre che l’accesso alla campagna è

completamente gratuito”.