Screening oncologici a Bracciano, dove e quando • Terzo Binario News

“Lo Screening oncologico arriva a Bracciano.

Tutti i residenti nella ASL RM 4 potranno farsi un regalo.

La salute conta più di qualunque cosa, per questo la ASL RM 4 organizza a Bracciano dall’8 Gennaio al 12 Febbraio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 in via delle Palme (area parcheggio palazzetto dello sport) i seguenti screening: PAP hpv test (esame gratuito per donne dai 50 ai 74 anni), screening colon retto (esame gratuito gratuito per donne e uomini dai 50 ai 74 anni) e mammografia (esame gratuito per donne dai 50 ai 74 anni)”.

il sindaco Marco Crocicchi