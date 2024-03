Screening del colon retto: open day della Asl Roma 3 mercoledì 13 marzo, dalle 14:30 alle 17:30 • Terzo Binario News

I residenti di età compresa tra i 50 e i 74 anni potranno ritirare, senza appuntamento, il kit necessario per effettuare gli esami

Un open day per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello screening del colon retto: mercoledì 13 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, l’iniziativa si svolgerà in tre sedi della Asl Roma 3 dove i residenti in questo territorio di età tra 50 e 74 anni potranno ritirare, senza appuntamento, il kit necessario per effettuare gli esami.

Le tre strutture scelte sono il Poliambulatorio di Colle Massimo, Largo Quaroni, 4 (Municipio XII), il Poliambulatorio di Ostia Antica in Via delle Saline, 2 e infine il Poliambulatorio di Fiumicino, Via Coni Zugna 173.

L’Open Day rientra nell’iniziativa ‘Nel nome di Igea! La Prevenzione del cancro del colon retto salva la Vita’, promossa dalla Asl Roma 3 in occasione del mese dedicato alla profilassi di questa patologia.

“La formula dell’Open Day rappresenta un valido, e per noi abituale, strumento per sensibilizzare le comunità sull’importanza della prevenzione di ogni patologia, soprattutto quando si è superata una certa età. Mercoledì l’iniziativa è rivolta allo screening del colon retto, organo al quale sono collegate malattie che ancora troppa spesso vengono diagnostiche in una fase già avanzata. Ecco perché è indispensabile fare dei controlli con continuità e attenzione”, dichiara Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

Si svolgerà martedì 12 dicembre, alle ore 17, anche un convegno dedicato alle nuove frontiere chirurgiche nella cura del cancro al colon retto (Sala Conferenze Raffaello in Via Casal Bernocchi, 73 presso la sede della Asl).

Al convegno dopo i saluti istituzionali di Francesca Milito, Direttore Generale Asl Roma 3 e Daniela Sgroi, Direttore Sanitario Asl Roma 3 sono previsti gli interventi di Luc Colemont, Direttore Fondazione Stop DarmKanker, Stop cancro al colon Belgio, Gianluca Mazzoni, Direttore UOC Chirurgia Ospedale G. B. Grassi e Maria Rita Noviello, Oncologa – U.O.S.D. Screening, Promozione della Salute e Stili Di Vita. Modera la giornalista Paola Zanoni.