Scovato il boss di Sacrofano: in manette Pasquale Vitalone - Terzo Binario News

L’esito dell’operazione Enclave condotta dai Carabinieri

Preso il boss della ‘ndrangheta di stanza a Sacrofano. Si tratta di Pasquale Vitalone, intorno al quale è ruotata tutta l’operazione condotta dai Carabinieri del comando provinciale di Roma.

“Al vertice del sodalizio – scrivono dall’Arma – che espletava la maggior parte delle attività criminali nell’area nord-ovest di Roma (in particolare nelle zone di Casal del Marmo, Prima Porta, Borghesiana e nei Comuni di Sacrofano, Riano, Capena, Morlupo e Cerveteri), veniva individuato Pasquale Vitalone cl. 1976, soggetto pluripregiudicato, organico alla ‘ndrina ALVARO di Sinopoli (RC), stabilitosi da tempo a Sacrofano (RM), dirigeva da quel comune le sue attività illecite avvalendosi anche di propri familiari.

Questi ultimi, considerati più affidabili e riservati rispetto ad altri componenti del sodalizio, venivano incaricati per le operazioni più delicate ovvero: reperire canali di approvvigionamento, curare i rapporti con gli altri associati, trasferire il denaro contante, attuare per conto del capo azioni intimidatorie, garantire la riservatezza delle comunicazioni tra gli accoliti, cercando di eludere le eventuali captazioni delle Forze dell’Ordine”.

Nello specifico, l’intento di Vitalone era quello di riciclare i proventi del narcotraffico in attività lecite tramite l’acquisizione di quote in società legali oppure usando dei prestanome.

Nella zona della Tiberina lo spaccio vero e proprio era stato affidato ad altri soggetti mentre attraverso le intimidazioni Vitalone cercava di mettere le mani sulle attività commerciali anche sfruttando il canale delle ristrutturazioni, e intestando i beni ai parenti.

Questo il caso per esempio di un bar di Morlupo, gestito da un egiziano, con il locale e la società entrambi sequestrati. Sempre a Morlupo è stato individuato un bulgaro che minacciava i soci di una palestra di Riano affinché cedessero parte della società. Il tentativo però è fallito.



Per quanto attiene la droga, Vitalone non aveva non aveva un canale solo ma di faceva arrivare lo stupefacente sia dalla Colombia che tramite tramite contatti calabri.