Scorie radioattive, Tedesco: "Insieme a Giulivi per qualsiasi iniziativa volta a dire no" - Terzo Binario News

“Ancora un’aggressione al nostro territorio. Ancora un progetto che passa sopra la testa di Comuni e popolazioni per fare di questo angolo d’Italia un ricettacolo di rifiuti, questa volta addirittura radioattivi.

La pubblicazione, proprio oggi, della Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare rifiuti radioattivi è una pessima notizia ed è incredibile che tutte e 22 le aree indicate per la nostra Regione ricadano nel territorio dell’Alto Lazio.

Particolarmente inquietante è la indicazione del Comune di Tarquinia, segno evidente che non si vuol comprendere quel concetto di territorio già gravato da troppe servitù che abbiamo più volte richiamato.

Per questo motivo, non esiterò a sostenere qualsiasi iniziativa che il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi vorrà assumere per sventare questo progetto”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.