Scorie nucleari, Battilocchio: "Assurdo scegliere Tarquinia, interrogherò i ministri Franceschini e Costa" - Terzo Binario News

“Apprendiamo dalla parole del Vice Ministro Morassut che è stata pubblicata la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) che, tra l’altro, prevede la possibilità che Tarquinia, Montalto ed altri comuni del viterbese possano diventare deposito di rifiuti nucleari. Un’ eventualità che ci lascia basiti.

Il nostro territorio in termini ambientali ha pagato e sta pagando prezzi altissimi. Tra le zone interessate abbiamo siti UNESCO come Tarquinia e molti luoghi che hanno investito in questi anni nel settore del turismo, della sostenibilità e della promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. Impegni e sforzi che non possono essere sprecati.

Sarebbe assurdo chiedere nuovamente un sacrificio all’alto Lazio. Ci opporremo e ci poi opponiamo schierandoci al fianco dei sindaci del territorio, questa è una battaglia di territorio senza bandiere. Ho già predisposto un’interrogazione urgente ai ministri Costa e Franceschini”.

Alessandro Battilocchio