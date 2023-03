Scopri gli affascinanti resti romani di Civitavecchia  • Terzo Binario News

Tra le città portuali più ricche di storia c’è sicuramente Civitavecchia, uno dei luoghi più affascinanti e caratteristici della nostra penisola.

La presenza della civiltà degli Etruschi l’ha resa un’area ricca di siti archeologici che sono stati recentemente scoperti e che risultano essere visitabili al pubblico.

Se hai intenzione di fare un salto a Civitavecchia e poi proseguire il tuo tour in Italia magari prenotando una cozycozy casa vacanza Palermo.

Quindi, vediamo quali sono i luoghi assolutamente da visitare a Civitavecchia.

Aree archeologiche di Civitavecchia: quali sono?

Mattonara è tra aree archeologiche più importanti di Civitavecchia ed è una zona che purtroppo è stata sottoposta ad un degrado dettato dal mare e da pesanti interventi antropici. In ogni caso, il sito rimane visitabile al pubblico ed è posizionato nell’area nord del porto di Civitavecchia. All’interno del sito archeologico sono disponibili dei reperti dell’età preistorica e protostorica, materiali della prima età del ferro, necropoli etrusca e tanto altro.

Nella preistoria, Mattonara ospitata un insediamento, una necropoli e delle aree produttive finalizzate all’estrazione del sale marino, elemento a quel tempo indispensabile.

Il tuo tour in Civitavecchia prosegue anche visitando la necropoli etrusca arcaica, in cui si possono vedere delle sepolture scavate nello strato naturale della roccia. Tra le altre bellezze troverai una camera sepolcrale a doppio spiovente e un doppio letto di sepoltura.

Tra le attrazioni di questa zona c’è anche la Villa Romana, una struttura risalente al 1 secolo avanti Cristo che occupava circa 1 ettaro di terreno. Ad oggi, sono rimaste solamente le mura e le peschiere, mentre il resto della struttura rimane sepolto sotto gli edifici più moderni.

Poco distante dalla villa romana, c’è la buca di Nerone, una fossa circolare con un diametro di 7,70 metri e una profondità di 2,50 metri. Alcuni ritengono che fosse una zona in cui ci sono stati i primi insediamenti su questo territorio. La fossa circolare, infatti, sembra proprio il fondo di una capanna e la sede di una delle autorità del villaggio. Si tratta di uno dei primi edifici pubblici di cui si ha conoscenza.

Tra gli edifici da visitare in Civitavecchia c’è anche Torre Valdaliga, una villa sul mare. Sembrerebbe che fosse un luogo di villeggiatura del II secolo avanti Cristo. Le ville al mare erano particolarmente in voga in quel periodo repubblicano e primo imperiale. Ciò lo si denota, non solo dalle decine di ville che troverai lungo il tuo percorso, ma anche dai documenti storici che lo attestano.

Le ville romane, quindi, si caratterizzavano da viste panoramiche mozzafiato con elementi architettonici che incorniciavano i panorami naturali. Tutte queste strutture erano realizzate proprio con l’intento di offrire quanti più scorci possibili da terrazze e triclini.

Conclusioni

Civitavecchia, quindi, è un luogo da non sottovalutare in termini di storia e ricchezza. Le diverse aree archeologiche, infatti, offrono tantissime occasioni per conoscere la storia di questo posto e immergersi in un contesto antico e ricco di spunti.