Scoppia una bomboletta di poliuretano, due feriti a Bracciano - Terzo Binario News

Incidente domestico questo pomeriggio a Bracciano.

Alle ore 15 circa i Vvf del distaccamento lacustre sono intervenuti in via XX Settembre civico 25, per uno scoppio di una bomboletta di poliuretano espanso.

L’esplosione ha coinvolto due uomini che si trovavano nelle immediate vicinanze.

Le persone coinvolte sono subito state affidate alle cure del personale sanitario presente sul posto, anche se a prima vista non sembrava versassero in gravi condizioni.

I Vvf hanno messo in sicurezza l’appartamento in indirizzo. I Carabinieri di Bracciano si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’incidente.