Scoperto uno scavo clandestino alla Banditaccia - Terzo Binario News

I Carabinieri del Tpc: “Fenomeno sotto controllo”

Uno scavo clandestino alla Banditaccia, opera di tombaroli. Lo hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Roma e ne hanno parlato nel bilancio annuale del loro lavoro. Si tratta di una pratica in netta diminuzione rispetto al passato ma ancora presente e monitorata dagli specialisti dell’Arma.

Capire l’entità del fenomeno bisogna andare indietro almeno di una quindicina d’anni, quando le tombe etrusche ceriti erano totalmente in balia degli scavi clandestini, depredate di ogni opera d’arte lasciata in dote dall’antica civiltà italica ai loro defunti. Il pezzo simbolo di questo stupro culturale è il Cratere di Eufronio, proveniente dal saccheggio del 1971 e dopo varie peripezie, restituito all’Italia solo nel gennaio 2008.

Il riconoscimento di patrimonio Unesco del 2004 e soprattutto il volontariato alla Banditaccia, hanno progressivamente scoraggiato i tombaroli. Prima infatti potevano agire pressoché indisturbati di notte e pure di giorno. Ora l’area, oltre che manutenuta, è videosorvegliata costantemente.

Questo, tornando all’attualità, ha aiutato gli specialisti dell’Arma nel contrasto all’attività illecita. «Nonostante le imponenti restrizioni imposte dall’emergenza Covid – scrivono dal Tpc di Roma – il fenomeno non si è interrotto. Con il supporto e la collaborazione delle Soprintendenze, direzioni museali, colleghi militari del Raggruppamento Aeromobili e l’Aliquota Subacquea, è stato incrementato il monitoraggio. Grazie ai sorvoli effettuati su vaste zone, si è potuto individuare e controllare il fenomeno degli scavi clandestini, rinvenendone alcuni nella necropoli di Cerveteri».

L’entità del fenomeno però inizia a preoccupare meno: «Sì – precisano dal Nucleo – perché la diminuzione degli scavi clandestini è evidente. Su quanto riscontrato dai sorvoli aerei non si può dire molto perché l’attività investigativa è in corso, però si può parlare di situazione monitorata e non troppo preoccupante».

Proprio in virtù delle maglie del controllo strette, viene da pensare che a scavare sia stato qualcuno di inesperto.

«Manca il tempo materiale per svaligiare le tombe – spiega il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – perché in una notte è impossibile violare il cimitero etrusco. In particolare i volontari del Gar si pendono tanto per la pulizia del posto rendendo praticamente impossibile passare inosservati. L’area della Banditaccia è diventata fruibile, non è più terra di nessuno. Gli stessi cittadini la sentono propria, vivendola tutto il giorno», la conclusione del primo cittadino.