Scoperta stupefacente: hashish in casa, 18enne ai domiciliari - Terzo Binario News

È stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione di via Vincenzo Brunacci e i carabinieri del Nucleo Operativo Roma Eur, dopo averlo tenuto d’occhio per un po’ di tempo, hanno deciso di controllarlo.

Il giovane, un romano di 18 anni, è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish, sufficienti, però, per far scattare una perquisizione della sua abitazione. In casa, i militari hanno scovato altri 213 grammi di “fumo” e 350 euro, ritenuti provento della sua illecita attività, elementi che gli sono costati l’arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.