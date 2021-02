Scoperta stupefacente: due chili di cocaina nel furgone - Terzo Binario News

Nella serata di ieri, sabato 13 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un cittadino albanese di 52 anni, commerciante di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato per un normale controllo mentre stava circolando alla guida di un furgone in via Casale di San Basilio. Alla vista degli uomini dell’Arma, il 52enne ha palesato un ingiustificato nervosismo, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche e ad ispezionare il veicolo.

Riposto in un vano sotto il seggiolino centrale dell’abitacolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di cocaina del peso di 1,90 Kg, risultata alle analisi qualitative successivamente svolte, pura all’80% e dalla quale si sarebbero potute ricavare 5.000 dosi singole, per un valore complessivamente stimato in più di 60.000 euro.

La droga è stata sequestrata, mentre il cittadino albanese è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, ad esito del quale è stato associato in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.