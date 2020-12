Scontro feroce fra Orsomando e Pascucci in all'assise on line di Cerveteri: espulso il consigliere - Terzo Binario News

Il sindaco: “Qualcuno non ha rispettato il decreto”. La replica: “Vile attacco personale”

Consiglio esplosivo a Cerveteri, dove un’osservazione del sindaco Alessio Pascucci, manda su tutte le furie il consigliere di opposizione Salvatore Orsomando che si fa cacciare dall’assise.

All’apertura dei lavori, intervento del sindaco Pascucci, che si complimenta con i cittadini per il rispetto delle regole di zona rossa. “Per un interferenza – spiega il primo cittadino – quando ho chiesto a Travaglia di rispondere, era iniziato il giro di repliche così mi ha ridato la parola quasi senza che il consigliere Orsomando avesse iniziato a parlare.

A quel punto è nato uno scontro con Travaglia, e quando ho ripreso a parlare ho sottolineato come qualcuno avesse predicato bene e razzolato male non rispettando le regole”.

Orsomando è stato espulso dal Consiglio per intemperanze ma successivamente, quando i lavori sono ripresi, si è seduto nuovamente ma a quel punto no poteva più farlo e ne è data un’altra discussione accesissima.

“L’assise cittadina è qualcosa di serio – riprende Pascucci – e Orsomando risponderà di quanto ha fatto. Le scuse non bastano, il contegno in aula non c’è stato è ciò è inaccettabile”.

Orsomando ha affidato ai social la sua versione: “Chiedo scusa alla città di Cerveteri per il mio comportamento in Consiglio Comunale scaturito dal vile attacco personale, del Sindaco Alessio Pascucci,ai miei affetti più cari e sulla mia famiglia.

Il Sindaco non potendo controbattere su alcuni argomenti scottanti come La situazione scandalosa dei cimiteri e sul famoso debito fuori bilancio inerente le transenne, ha preferito fare delle insinuazioni sul comportamento della mia famiglia che in occasione del Natale ha pubblicato una foto che la ritraeva tutta insieme omettendo di dire, lo rammento direttamente, di trovarsi in un contesto di congiunti e persone già sottoposte a tampone Covid negativo oltre che mantenendo la debita distanza e togliendo la mascherina per mangiare.

Detto ciò, se vi è stato qualcosa di non regolare, sarei anche disposto a pagare una multa che, sinceramente, non è nulla e non ha prezzo in confronto all’aver rivisto mia Madre ridere di nuovo dopo 35 anni dalla morte di mio Padre. Si vergogni lei e il presidente del Consiglio Travaglia che ha permesso che tutto ciò avvenisse e, piuttosto, giustificate voi i vostri irrispettosi comportamenti nei confronti delle regole”.