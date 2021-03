Scontro auto-volante della Polizia: morta 14enne - Terzo Binario News

E’ finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 14 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina.

L’incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est della Capitale. La ragazza, S. L., viaggiava in auto con i genitori e il fratello. Feriti anche i suoi familiari, trasportati in diversi ospedali in codice rosso e due poliziotti.

L’inseguimento è scattato dopo la segnalazione di una rapina a Tivoli. L’auto in fuga, inseguita dalla stradale, è uscita allo svincolo di via di Salone. Poco dopo c’è stato l’impatto con la macchina su cui viaggiava la ragazza. L’auto dei rapinatori è stata poi trovata abbandonata sull’A24. Sono in corso ricerche per rintracciarli. La Procura ha aperto una indagine. (ANSA)