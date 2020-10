Scontri a Roma: sedici denunciati - Terzo Binario News

Sedici denunciati i denunciati per gli scontri avvenuti martedì 27 ottobre a Roma. Una parte di loro sono tifosi della Roma, altri sono appartenenti a Forza Nuova. Il gruppo restante che è stato identificato non è legato, secondo quanto riferito dalla Polizia, né al mondo ultrà né alla politica. Tra di loro ci sarebbero anche dei minorenni.

Da Piazzale Flaminio a via Giambattista Vico: cassonetti spaccati e in fiamme. Queste le immagini di ieri, con il corteo che ha poi lasciato piazza del Popolo per disperdersi verso il Lungotevere. Il Reparto Mobile in servizio di ordine pubblico si è spostato su ponte Regina Margherita, al momento chiuso, per scongiurare una nuova guerriglia.

Decine anche le pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Trevi, Prati, Parioli e Sapienza impegnate per le diverse manifestazioni che si sono svolte a Roma nelle aree circostanti a piazza Cavour, piazza del Popolo e in via XX Settembre, dove si è svolto un sit-in all’altezza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Danneggiati alcuni veicoli, tra cui un paio di auto di servizio dei caschi bianchi impegnate per l’interdizione al traffico veicolare e la sicurezza della circolazione stradale.

https://www.facebook.com/TerzoBinario.itNews/videos/3388615861363804/