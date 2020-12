Scomparso Paolo Mazzarini: è di Campagnano e lavora ad Anguillara, appello per ritrovarlo - Terzo Binario News

“È scomparso questo ragazzo da due settimane”. Questo l’annuncio apparso sui social. Paolo Mazzarini, 35 anni, è di Campagnano e lavora ad Anguillara. “È già stata fatta la denuncia ai carabinieri”.

Terzo Binario ha contattato la Compagnia dei militari dell’Arma di Bracciano. Confermata la denuncia effettuata il 26 dicembre dalla sorella del ragazzo. Da quanto è emerso, non vedeva il fratello da circa una settimana. Al momento in cui scriviamo, Paolo Mazzarini non è stato ritrovato. Dai primi riscontri, dovrebbe trattarsi di un allontanamento volontario.