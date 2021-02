Scomparso Marco Bassanelli di Santa Marinella: l'appello dei familiari - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Da ieri mattina sono in corso le ricerche

Marco Bassanelli, residente a Santa Marinella, è scomparso da venerdì 26 febbraio. Dalla mattinata di ieri i familiari non hanno più notizie. Nel frattempo, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Ladispoli.

Scomparso Marco Bassanelli: il racconto della figlia

Secondo quanto raccontato a Terzo Binario dalla figlia Giulia, il signor Marco è uscito alle 10,55 dal carcere di Rebibbia. “All’arrivo mio e di mia sorella, intorno alle 11,07/11,10 non c’era – ha detto la ragazza – non è possibile che accadono cose di questo genere”. Ai militari dell’Arma la giovane ha riferito che il padre doveva essere accompagnato presso la Comunità di Sant’Egidio: “Avevamo detto di non farlo uscire prima della nostra venuta, poiché è un soggetto psichiatrico”.

Le ricerche in corso

Le ricerche hanno preso subito avvio: “Escludiamo, questo è un nostro pensiero, che possa aver raggiunto la stazione di Roma Termini o qualsiasi stazione Metro, poiché – essendo uscito dalla casa circondariale – molto probabilmente non ha denaro contante. Forse, cosa più plausibile, può essersi mosso su un autobus o su un trenino, uno di quelli che effettua fermate all’interno della città”.

Marco Bassanelli: chi è

Marco Bassanelli, alto 1,86, ha 52 anni e ha capelli brizzolati lunghi. Di corporatura esile, ha una cicatrice sulla gamba, un tatuaggio raffigurante un’aquila sulla spalla destra e un tatuaggio “quarantadue” scritto in numeri romani sulla spalla sinistra. Con sé potrebbe avere i documenti mentre ha il cellulare, che al momento risulta spento. L’uomo sta attraversando un periodo di difficoltà e non ha con lui i farmaci per la sua terapia quotidiana.

Il numero telefonico da contattare

Se qualcuno dovesse avvistare il signor Marco Bassanelli, può contattare il seguente numero: 328/153 2538.