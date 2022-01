Scomparso Giuseppe Quarrella da Ladispoli, appello della figlia a Chi l'ha visto - Terzo Binario News

“Questa sera ho portato mio papà con me dal dottore perché avevo bisogno di dare il mio certificato di guarigione da covid.

Papà non può rimanere da solo neanche a casa, in quanto affetto da una grave malattia che può arrecare danno anche a se stesso.

Non volendo entrare nel locale, è voluto rimanere fuori a fumare una sigaretta, in quanto grande fumatore. Sono entrata dal medico, sono uscita e non l’ho più trovato.

Ha un giubbotto lungo fino alle ginocchia e dei pantaloni e scarpe scure con un cappellino con la visiera nera”.

L’ultimo avvistamento del Signor Giuseppe è avvenuto intorno alle ore 18:30 di oggi in Piazza Domitilla/zona Via Claudia. È questo l’annuncio della Signora Daniela fatto pochi minuti fa da Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto? in diretta su RAI TRE

Chiunque avesse informazioni contatti immediatamente le Forze dell’Ordine