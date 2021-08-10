 Scomparso da Ariccia Sauro Vitali - Terzo Binario News

Scomparso da Ariccia Sauro Vitali

martedì, 10 Agosto 2021 | 0 commenti

Scomparso da Ariccia Sauro Vitali

SCOMPARSO DA Ariccia Sauro Vitali.

IN DATA 04.08.2021 ALLE ORE 16,30 CIRCA SI ALLONTANAVA DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DEL CASTELLI DI ARICCIA

NON HA DOCUMENTI NE’ CELLULARE

HA BISOGNO DI FARMACI

ZONE DA ATTENZIONARE:

EURO, LAURENTINO 38, STAZIONE ANAGNINA, CASTELLI ROMANI

ALTO 1,78 MT – CORPORATURA ROBUSTA –

CAPELLI BRIZZOLATI CORTI LISCI – OCCHI CASTANI – CARNAGIONE SCURA

INDOSSA UNA MAGLIA COLORATA – PANTALONCINI CORTI COLORE VERDE SCURO – SCARPE GINNASTICA CON CALZINI.

PER INFORMAZIONI O AVVISTAMENTI

PRONTO PENELOPE CELL. 339.6514799

PUBBLICO SOCCORSO 112

Pubblicato martedì, 10 Agosto 2021 @ 18:49:21     © RIPRODUZIONE RISERVATA