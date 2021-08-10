Scomparso da Ariccia Sauro Vitali - Terzo Binario News

SCOMPARSO DA Ariccia Sauro Vitali.
IN DATA 04.08.2021 ALLE ORE 16,30 CIRCA SI ALLONTANAVA DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DEL CASTELLI DI ARICCIA
NON HA DOCUMENTI NE’ CELLULARE
HA BISOGNO DI FARMACI
ZONE DA ATTENZIONARE:
EURO, LAURENTINO 38, STAZIONE ANAGNINA, CASTELLI ROMANI
ALTO 1,78 MT – CORPORATURA ROBUSTA –
CAPELLI BRIZZOLATI CORTI LISCI – OCCHI CASTANI – CARNAGIONE SCURA
INDOSSA UNA MAGLIA COLORATA – PANTALONCINI CORTI COLORE VERDE SCURO – SCARPE GINNASTICA CON CALZINI.
PER INFORMAZIONI O AVVISTAMENTI
PRONTO PENELOPE CELL. 339.6514799
PUBBLICO SOCCORSO 112
Pubblicato martedì, 10 Agosto 2021 @ 18:49:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA