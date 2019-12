Scomparso a Termini, lo trova la Polizia di Roma Capitale: era rimasto al verde - Terzo Binario News

Erano le 23 circa di ieri, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il consueto servizio di vigilanza nell’area della stazione Termini, ha ritrovato un uomo di 52 anni, originario di Gela, nei confronti del quale era stata presentata giorni fa una denuncia di scomparsa.

Il cinquantaduenne, era partito dal Comune siciliano per passare le festività da alcuni parenti a Milano, ma nel viaggio di ritorno, una volta sceso dal treno a Roma per prendere la coincidenza che gli avrebbe permesso di tornare a casa, ha fatto perdere le sue tracce. I familiari, allarmati dal mancato rientro dell’uomo e non riuscendo a raggiungerlo al cellulare, sempre spento, ne hanno denunciato la scomparsa, attivandosi anche tramite la distribuzione di foto nell’area circostante la stazione Termini.

Sono stati alcuni agenti delle Unità speciali di Sicurezza Urbana della Polizia Locale che, appena notata una delle foto diffuse, hanno dato immediatamente avvio alle ricerche dell’uomo riuscendo a rintracciarlo poco dopo sul versante di piazza dei Cinquecento. Confuso ma in buona salute, l’originario di Gela ha raccontato al personale che era rimasto senza soldi, con il cellulare scarico e aveva vagato per giorni nella zona. Grazie all’intervento degli operanti la famiglia ha potuto riabbracciare il proprio caro e fare ritorno alla terra nativa.