"Scomparsi, una realtà sconosciuta": se ne parla domani ad Allumiere • Terzo Binario News

Convegno al Palazzo Camerale, patrocinato dal locale Comune e dall’associazione “Penelope”, è organizzato dal Centro Studi Cosmogonici con la Fidapa Tolfa

“Scomparsi, una realtà sconosciuta…Che fare?”, questo il titolo dell’ interessante convegno che si svolgerà domani martedì 12 dicembre, a partire dalle 17.30, nella Sala Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere.

L’evento, patrocinato dal Comune e dall’ “Associazione Penelope Italia”, è stato organizzato dall’associazione”Centro Studi Cosmogonici”, in collaborazione con la Fidapa di Tolfa, in occasione della “Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse “. L’obiettivo è quello di informare e riflettere su una situazione dolorosa quanto purtroppo attuale, come testimoniano i più recenti fatti di cronaca.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dottor Luigi Landi, interverranno sull’argomento due stimati professionisti: l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, esperto in indagini difensive e criminologia, e il dottor Edoardo Genovese, psicologo per la riabilitazione, criminologo, grafologo forense, ufficiale dell’arma dei Carabinieri in congedo.

Collabora anche con “Chi l’ha visto ?”- Infatti nel programma segue 2 casi.

Entrambi i relatori fanno parte dell’associazione Penelope (sedi della Sardegna e del Lazio) e porteranno la loro professionalità in collina, nell’ambito di questo importante meeting moderato dal dottor Maurizio Antonio De Pascalis, Presidente aggiunto del “Centro Studi Cosmogonici” e socio della Templar Academy.

Il 12 dicembre è la giornata dedicata alle persone scomparse e rappresenta per la comunità un’occasione di riflessione e di solidarietà nei confronti di tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di una persona cara.

“Affinchè il 12 dicembre rappresenti un momento di impulso e di speranza per gli scomparsi e per le loro famiglie, molti comuni Italiani stanno aderendo all’iniziativa di illuminare di verde un palazzo pubblico, comunale, prefettizio, un monumento o una fontana, come gesto di incoraggiamento per queste famiglie affinchè in loro non si spenga mai la luce della speranza di riportare a casa il proprio caro – affermano dall’associazione fondata dai Claps -. Qualora lo riteneste utile ed opportuno, invitiamo ad unirvi all’iniziativa partecipando con l’illuminazione di un luogo/monumento simbolo del proprio Comune“.