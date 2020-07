Venerdi 17 alle ore 18 la gattina Tigre si è allontanata dalla sua abitazione a Cerenova in via Sutri, 42 – residence Ambra e non ha più fatto ritorno.

Indossa un collarino con la medaglietta rossa con il suo nome e il numero di telefono della proprietaria. La cercano da allora.

Chi avesse notizie può contattare Anna Maria al numero 3806363405.

Grazie per la collaborazione, Alessio Pascucci