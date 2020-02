Scomparsa la 16enne Jasmin: è scappata dalla Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia - Terzo Binario News

Scappata ieri dalla Repubblica dei Ragazzi Jasmin, una sedicenne che al momento non avrebbe con sé né soldi né telefono senza soldi e senza telefono.

A dare l’allarme è stata la madre Francesca attraverso un post su Faceboook spiegando che la figlia è scappata in quanto “disperata a causa dei servizi sociali di Civitavecchia che con continue pressioni mentali l’hanno rinchiusa immotivatamente dentro una struttura inadeguata per lei. Purtroppo abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni e ci siamo trovate costrette a combatterle.

Spero a chiunque l’abbia vista o notato qualcosa di avvisarmi sapere al più presto, nel caso contattandomi privatamente, o la polizia.



Ringrazio in anticipo tutti quanti per l’aiuto

Jasmin torna a casa lo sai che mamma sta lottando con tutte le sue forze e non permetterà a nessuno di farti del male , sei la vita ti amo tanto”.

Questo il numero della signora Francesca: 3713405903