Scomparsa Katya Serra: la si cerca intorno a Roma - Terzo Binario News

Katya Serra è scomparsa. La donna è sbarcata a Civitavecchia da Cagliari perché doveva recarsi da dei parenti a Roma ma di lei non si hanno più notizie da 20 giorni e ora la preoccupazione è tanta.

Il post della sorella Bianca: “Lei è Katya Serra, è mia sorella e dai primi di Gennaio 2020, non abbiamo più notizie di Lei.

👉Ha capelli chiari, Biondo scuro, ha 43 anni ed è alta 1.70.

👉Chiedo di divulgare la sua Foto soprattutto per chi è in zona di Roma perché l ultimo contatto è stato dalla capitale.

👉Necessita di medicine e sostegno in Urgenza.

👉Chiunque abbia Informazioni mi contatti al 3887993604.

Bianca