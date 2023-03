Scomparsa da via Sistina, a Roma: ritrovata la signora Miryam • Terzo Binario News

“Chiediamo il vostro aiuto per rintracciare Miryam, potrebbe essere in stato confusionale e parlare spagnolo. Si è allontanata il 26 marzo da Roma, via Sistina”. Questo l’appello dell’associazione Penelope Lazio. Secondo quanto dall’associazione, il figlio ha fatto sapere del ritrovamento dell’anziana: è stata rintracciata in centro, sta bene e presto sarà a casa.

La signora, secondo quanto indicato, si era allontanata da casa domenica 26 marzo, intorno alle 22,30. Con sé non aveva documenti, né il cellulare. .