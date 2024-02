Scompare dall'aeroporto di Fiumicino, appello per ritrovare Oleksii • Terzo Binario News

Sono giorni di paura e angoscia per una famiglia polacca.

Da diversi giorni infatti, non hanno più notizie di Oleksii, ragazzo di origini ucraine che viveva in Polonia con la sua famiglia che sei mesi fa si è messo in viaggio attraverso l’Europa con l’obiettivo di arrivare in Italia.

Il 15 gennaio i suoi familiari hanno parlato con lui in videochiamata, durante la quale ha detto di trovarsi all’aeroporto di Fiumicino.

Da allora i contatti si sono persi. Potrebbe essere in difficoltà.