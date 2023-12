Sclerosi multipla, nuovo grande risultato per il Natale di Aism a Cerveteri • Terzo Binario News

Nell’anno 2023, in totale da Cerveteri raccolti 2570euro in favore delle attività di Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla

“Il Natale di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla è stato un grande successo! In pochissimi giorni, raccolti 690 Euro, un contributo straordinario che andrà a sostenere le attività di Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante il grande lavoro di medici e ricercatori ancora non ha una cura. Da Volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa meravigliosa città che anche quest’anno ha rinnovato con grande sensibilità e generosità il proprio sostegno alle attività di Ricerca, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!”.

Aism Cerveteri Natale 2023 B

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e Volontaria Aism. Oggi, martedì 5 dicembre, come accade al termine di ogni iniziativa Aism, la Consigliera comunale ha provveduto all’invio del bonifico bancario all’Associazione.

“Al termine di questa straordinaria maratona di solidarietà, voglio fare dei ringraziamenti speciali a tutte quelle persone che anche quest’anno con grande generosità, sensibilità e affetto hanno sostenuto il Natale di AISM – ha dichiarato Adele Prosperi – grazie, grazie di cuore alla cittadinanza tutta, ai colleghi dell’Amministrazione comunale e a tutti i funzionari comunali, ai Commercianti del Centro Storico e del territorio e a tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro contributo alla Ricerca Scientifica acquistando uno o più prodotti solidali. Grazie di cuore a voi tutti!”.

Bonifico Natale di Aism 2023

“Nessuno, davvero nessuno, si è tirato indietro dall’offrire il proprio contributo a questa causa che ho davvero molto a cuore – conclude Adele Prosperi– la Sclerosi Multipla ancora non ha una cura, ma insieme, possiamo continuare a donare forza e nuova linfa alla Ricerca. Insieme, siamo più forti! Ancora grazie di cuore a tutti!”.

Cerveteri è una città estremamente attiva nel campo della raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con la campagna del Natale di AISM la cifra totale di fondi raccolti nel 2023 sale a 2570,00 Euro. Un risultato davvero straordinario che conferma l’attenzione e la sensibilità di una città dal cuore davvero grande.