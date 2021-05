Sclerosi Multipla, la consigliera Prosperi: “Sensibilizzare la cittadinanza di Cerveteri” - Terzo Binario News

“Entriamo in una settimana importante, piena di significato, di speranza, di solidarietà. In questi giorni, più di sempre, è importante accendere una luce sulla Ricerca Scientifica, sul lavoro di medici e ricercatori, sui progressi della scienza e su una malattia, come la Sclerosi Multipla, che in Italia colpisce oltre 130mila persone e solamente nella Provincia di Roma oltre 600, e che ad oggi, ancora non ha una cura.

Come Volontaria di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e come Consigliera comunale di Cerveteri, rappresentante delle Istituzioni cittadine, sono orgogliosa che anche quest’anno la nostra città abbia accolto con così grande sensibilità questo appuntamento, che per l’occasione vedrà il Palazzo del Granarone, luogo simbolo della città e visibile da tutto il territorio, di colore rosso, e nella giornata di sabato 29 maggio, il punto solidale di “Bentornata Gardensia” in Piazza Aldo Moro, l’iniziativa di raccolta fondi che attraverso la vendita di una pianta di Gardenia andrà a sostenere le attività di AISM”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria, oramai dal 2015, dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che da oltre 50anni si impegna nelle attività a sostegno delle persone con Sclerosi Multipla.

La Consigliera comunale Adele Prosperi ricorda poi l’appuntamento di sabato 29 maggio in Piazza Aldo Moro con “Bentornata Gardensia”. “Questo appuntamento – spiega Adele Prosperi – rappresenta uno degli eventi di raccolta fondi più importanti per AISM. Personalmente, come Donna, come cittadina, posso affermare che Cerveteri è una comunità sensibile al tema, proprio come dimostrano i risultati finali di ogni iniziativa. Anche quest’anno, vi aspetto al punto solidale con delle bellissime Gardenie, il fiore scelto da AISM come simbolo della lotta alla Sclerosi Multipla”.

“In conclusione – prosegue la Consigliera comunale Prosperi – ci tengo a ringraziare oltre che a tutti i cittadini che come ogni anno, con fiducia e grande affetto sostengono la causa di AISM, tutti i commercianti di Cerveteri, sempre disponibili a sposare le attività di AISM. Allo stesso tempo, rivolgo un appello: chi può, chi se la sente, chi ne ha la possibilità, sostenga la Ricerca e le attività a loro sostegno. È importantissimo. Lo meritano i nostri ricercatori, vere eccellenze nel mondo, ne hanno bisogno tantissime persone”.

Un’altra forma di donazione a sostegno della Ricerca Scientifica per la Sclerosi Multipla è l’invio di un SMS solidale dal valore di 2 Euro al numero 45512. Si potrà inviare un SMS da qualunque operatore telefonico.