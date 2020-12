Sclerosi Multipla, dall'Aism 70mila euro fra Roma e Provincia: Cerveteri ne porta in dote 1.250 - Terzo Binario News

Nella sola Cerveteri la cifra raccolta per il Natale di AISM è di 1250euro

“Ringraziamo di cuore tutti i volontari e i sostenitori che, partecipando al Natale Solidale AISM, hanno scelto di essere al fianco delle persone con sclerosi multipla.

Grazie al contributo, al coinvolgimento e alla voglia di esserci di voi tutti, quest’anno, cosi complicato, si chiude con i migliori auspici per il prossimo! Natale Solidale AISM ha prodotto una sostanziosa raccolta fondi di 70.000 euro!

Fondi indispensabili per la ricerca sulla Sclerosi Multipla e per assicurare continuità alle attività di AISM Roma sul territorio, particolarmente dedicate, al momento, ad informare ed orientare centinaia di persone con Sclerosi Multipla che, con le loro famiglie, vivono maggiori complicanze psicologiche, sociali e sanitarie in questo periodo di particolare incertezza”.

A renderlo noto è AISM Sezione di Roma, nell’inviare i suoi auguri natalizi ai Volontari dei singoli territori di Roma e della Provincia.

Un grande risultato che conferma la bontà dell’iniziativa. Nei giorni scorsi anche i Volontari di Cerveteri avevano ringraziato la cittadinanza per lo straordinario risultato ottenuto. In pochi giorni, grazie alla generosità e disponibilità di amici, simpatizzanti e commercianti hanno raccolto la cifra di 1250,00 Euro.