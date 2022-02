Sclerosi Multipla, a Cerveteri tornano i volontari Aism con le “Erbe Aromatiche” - Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 5 marzo con il punto solidale di raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

“Un aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti”.

Sclerosi Multipla, a Cerveteri tornano i volontari Aism con le “Erbe Aromatiche”

E’ l’appello dei Volontari di AISM Cerveteri – Associazione Italiana Sclerosi Multipla che sabato 5 marzo saranno in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con un punto solidale delle Erbe Aromatiche, per raccogliere fondi e aiutare la ricerca scientifica, ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla.

Dietro una donazione di 10euro, sarà possibile acquistare un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire al meraviglioso gusto della solidarietà i piatti della propria cucina.

“Dopo il successo della campagna del Natale di AISM, durante la quale abbiamo raccolto in tutta Cerveteri la cifra record di 1480,00 Euro, siamo pronti a tornare in Piazza con questa nuova iniziativa solidale a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla – dichiarano i Volontari AISM – a causa della crisi pandemica e delle sue conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte da questa drammatica situazione: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela. Con i fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, AISM potrà garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto alla persona”.

“Come sempre vi aspettiamo in Piazza Aldo Moro con il nostro punto solidale – proseguono i Volontari di AISM Cerveteri – in tanti anni di attività nel territorio Cerveteri si è sempre dimostrata essere una collettività estremamente solidale, rispondendo sempre in maniera importante e generosa alle varie campagne di sensibilizzazione del territorio, permettendoci di raccogliere sempre tanti fondi da devolvere in favore della Ricerca Scientifica e garantire dunque un sostegno concreto alle persone con Sclerosi Multipla e a tutte le attività portate avanti da medici e ricercatori per trovare finalmente una cura ad una malattia che ad oggi è purtroppo ancora incurabile”.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Nella Provincia di Roma, le persone con SM sono 8000. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con Sclerosi Multipla. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione in Italia che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone affette da Sclerosi Multipla, promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Come di consueto, tutti i fondi raccolti dal punto solidale di AISM Cerveteri saranno devoluti all’Associazione e al termine della campagna verrà pubblicato sui social network e sui media locali regolare bonifico.