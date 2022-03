Sclerosi multipla, a Cerveteri grande successo per le erbe aromatiche di Aism - Terzo Binario News

I Volontari etruschi raccolgono 620euro a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Copia del Bonifico di AISM Cerveteri

“Grazie Cerveteri! Grazie davvero di cuore a tutti! La campagna delle Erbe Aromatiche di AISM anche quest’anno è stata un successo straordinario. Un pieno di emozioni, di incontri, di informazione e sensibilizzazione. Grazie alla generosità di tantissime persone e di tanti commercianti di Cerveteri, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla potrà contare su un altro importantissimo contributo con il quale si sosterranno le attività di ricerca scientifica e di assistenza alle persone con sclerosi multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura”.

Una cifra importantissima quella maturata a Cerveteri, ben 620euro che nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo, i Volontari AISM di Cerveteri hanno provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Sclerosi multipla, a Cerveteri grande successo per le erbe aromatiche di Aism

“Anche quest’anno, nonostante le mille difficoltà economiche e sociali del periodo storico che stiamo attraversando, la comunità di Cerveteri ha dimostrato di avere un cuore straordinario – spiegano i Volontari di AISM – abbiamo raccolto una cifra importantissima, che come sempre rappresenta oro puro per tutte le attività a sostegno della Ricerca Scientifica che AISM a livello nazionale conduce da oltre mezzo secolo. Ai cittadini, agli amici e simpatizzanti, ai Commercianti, ai dipendenti e alle Istituzioni del Comune di Cerveteri: a tutti loro, un immenso grazie dal più profondo del cuore per la generosità, la sensibilità e l’amore con le quali come sempre ci hanno sostenuto, aiutandoci a tenere sempre accesa la luce della speranza e attive le tante iniziative in favore delle persone con Sclerosi Multipla”.

Una attività di sensibilizzazione continua e proficua quella che i Volontari di Cerveteri di AISM portano avanti nel territorio da oramai 7 anni e che in termini di raccolta fondi ha permesso raggiungere nel solo comune etrusco oltre 10mila euro. Prima della campagna appena conclusasi delle Erbe Aromatiche, i Volontari di Cerveteri sono stati impegnati nel Natale di AISM, dove raccolsero 1480euro.

Adele Prosperi, Consigliera comunale e Volontaria AISM

“Con l’occasione – concludo i Volontari AISM Cerveteri – ci teniamo a fare un ringraziamento speciale all’attore e showman Antonello Costa, testimonial dell’Associazione conosciuto proprio a Cerveteri durante un suo spettacolo, che con grande simpatia e generosità ha prestato la propria arte ad una causa davvero importante come quella di AISM, invitando il proprio pubblico a donare e a sostenere la Ricerca Scientifica. Da parte di Aism, grazie Antonello!”.

Il prossimo appuntamento con AISM è previsto in primavera inoltrata, con la campagna della Gardenia di AISM. Per rimanere aggiornati su tutte le attività di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, visitare il sito www.aism.it.