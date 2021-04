Scivolo allo Scorpion Bay di Ladispoli, sì della Polizia Locale - Terzo Binario News

Scivolo allo Scorpion Bay di Ladispoli, arriva sì della Polizia Locale.

“Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Castellano Giordana, in qualità di legale rappresentante della “FLORIDA S.N.C..” società concessionaria dello Stabilimento Balneare denominato “SCORPION BAY” sito in Ladispoli, tra Via Fregene e Via Santa Marinella del Comune di Ladispoli, all’istallazione della discesa a mare ligneo di facile rimozione con adeguamento a persone con disabilità con pendenza massima dell’8% come da allegato planimetrico presentato);

La suddetta opera dovrà essere realizzata a spese della società Florida snc che provvederà a donarla al Comune di Ladispoli pur mantenendo a suo carico le eventuali manutenzioni”.