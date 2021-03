È scivolato nel fossato, in via Colle Trugli (zona Pantano Borghese/Montecompatri). Un uomo è stato trasportato in codice rosso al San Camillo. Da quanto appreso, non è in pericolo di vita. Sul posto è atterrato l’elisoccorso.

L’episodio è accaduto giovedì 4 marzo. Presenti la Polizia e i Vigili del fuoco.