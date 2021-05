Sciopero Prc, solidarietà da Rifondazione Comunista - Terzo Binario News

“Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori e lavoratrici della CSP che da ormai troppo tempo stanno vivendo nell’incertezza del proprio futuro, incertezza dovuta alla non molto mascherata volontà del sindaco e maggioranza nel distruggere il servizio pubblico della nostra città per poi sostituirlo con interessi privati che certo si preoccuperanno più ad avere utili che investire in modo utile per la cittadinanza nei vari settori che compongono la CSP.

Rifondazione Comunista, come d’altronde è nel suo DNA, è e sarà sempre vicina a tutte le lavoratrici e lavoratori che lottano per un futuro migliore del nostro oggi e sarà presente allo sciopero di martedì 18 maggio”.

Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea Federazione di Civitavecchia