Sciopero degli studenti lunedì 11 gennaio - Terzo Binario News

“La Regione Lazio ha annunciato oggi che la riapertura delle scuole su tutto il territorio regionale avverrà il 18 gennaio. Ancora una volta viene dimostrato ciò che noi diciamo a gran voce ormai da mesi: decenni di tagli sulla scuola hanno provato il mondo dell’istruzione degli strumenti necessari per combattere efficacemente questa pandemia, costringendo le istituzioni ai rinvii che stiamo vivendo”. Così la Rete degli Studenti del Lazio.

“A maggior ragione lunedì 11 ci mobiliteremo davanti le nostre scuole perché vogliamo rientrare in presenza e in sicurezza appena sarà possibile! La Regione Lazio ha assicurato che ci sarà un piano per i trasporti efficiente e funzionante, oltre che un sistema di tracciamento rapido ed efficace che si affianchi allo screening gratuito per studenti e personale della scuola. Vigileremo affinché in questi giorni gli studenti e le studentesse ottengano trasporti adeguati e sicuri, un tracciamento funzionante e il nostro coinvolgimento in tutti i tavoli decisionali”.

“L’11 gennaio saremmo dovuti tornare nelle nostre classi: invece ci assenteremo da qualsiasi attività di didattica a distanza e scenderemo davanti alle nostre scuole, nelle nostre piazze perché il 18 si possa veramente tornare in presenza e in sicurezza”.