Sciopero Csp, sindacati al Pincio - Terzo Binario News

“Si è svolto un presidio sotto il Comune, dove i

lavoratori delle diverse categorie della società partecipata Csp in

sciopero, hanno partecipato alla manifestazione indetta da Cgil, Uil,

Ugl e USB. I lavoratori si sono riuniti sotto piazzale del Pincio dove

c’erano anche altri lavoratori del settore porto e di Enel che hanno

voluto portare la loro solidarietà, assieme ad alcuni consiglieri

comunali di minoranza.

Una delegazione delle OO.SS. promotrici sono

state ricevute dal Sindaco e hanno rappresentato le richieste avanzate

dai lavoratori. Le rivendicazioni, per le quali è stato chiesto

l’impegno alla riattivazione di un tavolo unitario con tutte le

categorie coinvolte, riguardano prima di tutto le linee di indirizzo del

Socio Unico.

Portare a compimento il piano di ricapitalizzazione, per

non deteriorare il contenuto ripianamento del debito, ridiscutere il

piano di ristrutturazione per garantire il mantenimento di tutti i

servizi pubblici in capo alla Csp, la rivisitazione dei contratti di

servizio, a partire da quelli sottostimati che mettono in sofferenza

l’efficienza del servizio e i lavoratori.

Il Sindaco, accogliendo tutte le richieste avanzate dalla delegazione,

si è impegnato a convocare un tavolo di concertazione con tutte le

categorie e i confederali, alla presenza anche del CDA aziendale, già

dai primi di Giugno.

li argomenti da trattare saranno certamente molti e molte sono le

proposte concrete che i Sindacati presenteranno al Comune e alla Csp,

anche per misurare sul campo la determinatezza degli impegni assunti

oggi”.



CGIL UIL UGL USB