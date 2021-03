Sciopero Amazon oggi, dipendenti fermi 24 ore - Terzo Binario News

Lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti riguarda tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia cui è applicato il CCNL

Amazon oggi è fermo 24 ore per lo sciopero degli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia.

Primo stop in Italia di tutta la filiera, con i dipendenti fermi dalle 7 davanti ai cancelli degli stabilimenti del colosso del commercio elettronico, chiedono la solidarietà dei consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata.

Lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti riguarda tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Amazon Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano per Amazon Logistica ed Amazon Transport.

La mobilitazione è stata annunciata dieci giorni fa perché, hanno spiegato i sindacati, la trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, «si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste dal sindacato». (ANSA)

“Occorre essere solidali con i lavoratori e le lavoratrici di Amazon che si fermano per la dignità del lavoro e per i loro diritti.» Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni alla vigilia dello sciopero dei lavoratori della multinazionale in Italia.

«Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali, garantire sicurezza sul posto di lavoro e tutela della salute, permettere condizioni dignitose mentre si lavora, non sono richieste irragionevoli bensì il minimo che si possa esigere in questa epoca.

Mentre i lavoratori incroceranno le braccia – conclude Fratoianni – mi auguro anche che siano tanti gli italiani che davanti al computer si asterranno dal fare acquisti, perché non dobbiamo lasciarli soli. È una lotta per i diritti che riguarda tutti”. (Ile/Adnkronos)