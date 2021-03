Sciopero oggi a Roma: le informazioni - Terzo Binario News

Sciopero oggi a Roma. “L’8 marzo ci riappropriamo di una giornata di lotta. Le donne come prime linee essenziali di una produzione che non si ferma mai, ma anche soggetti sacrificabili sull’altare della crisi economica. La prima categoria colpita dai pesanti tagli al welfare e a tutti i servizi essenziali. Lunedì 8 marzo sarà ancora sciopero generale”. Così l’USB Federazione di Roma

2Sarà sciopero contro lavoro a intermittenza, precario, demansionato, ricattabile, gratuito, invisibile. Contro lo smantellamento dello Stato sociale e per il diritto al reddito, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, a misure di sostegno per la fuoriuscita dalla violenza. Sarà sciopero dal lavoro di cura e riproduttivo. Per non lasciare indietro nessun@: la fine del blocco dei licenziamenti e degli sfratti è dietro l’angolo”.

“A chi parla di debito buono e debito cattivo rispondiamo con la lotta contro le disuguaglianze e la redistribuzione della ricchezza.

A Roma come USB saremo

• Al MIUR dalle ore 10 in viale Trastevere insieme alle lavoratrici e ai lavoratori degli appalti di pulizie che reclamano l’uscita del secondo bando di internalizzazione. Il settore scuola è uno dei settori con il più alto tasso di femminilizzazione.

• Piazza Esquilino ore 17 nella piazza collettiva lanciata dal movimento NUDM”.

Sciopero di 24 ore: i dettagli

Come riportato da Aci Infomobility a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. L’agitazione interesserà la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare dall’inizio del servizio diurno e fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Il servizio non sarà invece garantito:

nella notte tra il 7 e l’8 marzo sulla rete bus notturna (linee bus n)

nella giornata dell´8 marzo nelle fasce orarie 8.30-17 e 20-termine servizio diurno

nella notte tra l’8 e il 9 marzo, sulle linee bus diurne che terminano il servizio dopo la mezzanotte: MC, MC3, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

A livello regionale, sempre dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, lunedì potrebbero verificarsi delle ripercussioni sui bus extraurbani gestiti dalla Cotral.

In Ferrovie dello Stato, invece, lo sciopero si svolgerà dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì. Clicca qui per consultare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero.