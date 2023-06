SciarmaMusic all’Acme Studio di Ladispoli • Terzo Binario News

Grazie alla collaborazione tra Avellino Jazz e DPA – donazioni a progetti artistici, appuntamento con SciarmaMusic.

Il recentissimo progetto artistico, nato tra i Monti del Partenio nell’estate del 2022, si presenta nel Lazio con due incontri.

Venerdì 9 giugno 2023 (ore 21) all’ Acme Studio di Ladispoli.

SciarmaMusic è un nuovo progetto multidisciplinare, nato in Irpinia e aperto all’arte sperimentale, con laboratori di pratiche d’improvvisazione, in collaborazione con associazioni ed artisti locali, nazionali, internazionali, allo scopo di diffondere la musica e le arti come patrimonio irrinunciabile, e valorizzare la ricerca di nuovi linguaggi.