Schiuma nelle acque del mare di Cerveteri - Terzo Binario News

In un post sui social si evidenzia come l’acqua del mare di Marina di Cerveteri presenti della schiuma non proprio confortati per chi vuole fare il bagno. Eppure, pochi giorni fa, la Goletta Verde di Legambiente aveva evidenziato come le acque della zona fossero balneabili.

“Veramente non capisco… È proprio un peccato, un dispiacere enorme vedere questo schifo.

Ondate di melma (e sono carina a chiamarla così…) marrone galleggiano a tratti sulla costa di Cerenova. Perché? A cosa è dovuto? Cosa è andato storto?

Ora che non ci sono più le navi da Crociera, che i depuratori funzionano, che Goletta Verde aveva citato questi luoghi come puliti e cristallini… Perché?!?!”