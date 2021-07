Schianto con il parapendio, muore Mario Mulliri di Cerveteri - Terzo Binario News

Accaduto a Tarquinia, dolore anche a Ladispoli

Tragico incidente a Tarquinia in cui ha perso la vita Mario Mulliri, sardo trapiantato a Cerveteri da decenni.

Il 63enne mentre stava preparando il parapendio all’Ara della Regina, nell’area dell’antica Civita, quando è stato travolto all’improvviso da una forte raffica di vento che lo ha lanciato in quota: non essendo agganciato e non potendo manovrare il mezzo volante, alla fine è precipitato schiantandosi al suolo.

A quanto si apprende, Mulliri è morto sul colpo. L’allarme è stato dato dalle persone che, presenti in quell’area, hanno assistito all’incidente.

Sul posto insieme ai Carabinieri, sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 63enne.

Il messaggio apparso sulla sua bacheca: “Ai miei amici, per tutti quelli che ho conosciuto e per chi abbia piacere darmi l’ultimo saluto prima del mio ultimo volo, ci troveremo Lunedi alle 16:00 alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Via G. Garibaldi 2 – Ladispoli”.