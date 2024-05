"Schiaffo" di Antonio Morali ad Anagni: vittoria assoluta di tappa nel campionato Centro Sud • Terzo Binario News

Il corridore del Gruppo Piloti Civitavecchia Yonix Motorsport ha corso con un prototipo di Formula Challenge Radical

Bella soddisfazione per Antonio Morali che ha centrato il primo posto assoluto nella seconda tappa del campionato centro sud del circuito Formula Challenge Radical che si è corso sul circuito Isam di Anagni.

Nella gara a tempo, il pilota civitavecchiese della Gpc Yonix Motorsport ha fatto fermare il cronometro sul 2’50”652 risultando il migliore non solo fra gli undici prototipi in corsa ma fra tutte le vetture in gara.

Nelle tre manche corse dall’esponente del Gruppo Piloti Civitavecchia – dove a girare in pista sono quattro auto contemporaneamente anche se non l’una contro l’altra ma distanziate – la migliore è stata la prima.

Un risultato di prestigio, che lancia Morali nella classifica generale del Centro Sud, dove già occupava una posizione di tutto rispetto: «Sono molto contento del risultato finale – dice Antonio Morali – perché il lavoro del team è stato ottimo cosicché la vettura ha risposto al meglio. Già la prima gara aveva dato segnali confortanti, dove solo una penalità ha impedito il raggiungimento di un risultato prestigioso».

Sul circuito del Sagittario di Latina, il pilota civitavecchiese ha chiuso al quarto posto assoluto e secondo di categoria e solo la penalità da 10 secondi, per il taglio di una chicane ha impedito un risultato migliore, se non proprio la vittoria di tappa. Per questo Morali non nasconde la sua ambizione: «Punto al primo posto del campionato Centro Sud dove mi trovo nelle prime posizioni. I risultati di queste prime due tappe fanno ben sperare in funzione della vittoria del interregionale. Poi con calma ad ottobre si penserà al campionato Italiano». Intanto la prossima tappa del Challange è prevista per il 19 maggio, sul circuito di Airola presso Benevento.

Sempre ad Anagni, a bordo di una Mini JCW racing start, bene anche un altro corridore del Gruppo Piloti Civitavecchia ovvero Francesco Loiacono. Questi, sebbene avesse partecipato alla competizione anagnina unicamente per testare in pista i primi passi della Mini ex De Matteo ha infilato una bella soddisfazione. Infatti, correndo nella sola prima manche, ha vinto la sua classe terminando al secondo posto assoluto tra le vetture turismo “di serie”.