Schiacciato dal trattore: 68enne all'ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

Un uomo di 68 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal trattore. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre in un terreno nella zona di Sant’Angelo Romano, all’altezza della strada provinciale Guidonia-Mentana. Il ferito è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Sul posto i carabinieri della stazione locale: ai militari dell’Arma il compito di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

c.b.